Информационные встречи с трудовыми мигрантами прошли в декабре 2020 года

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с 14 по 16 декабря организовал проведение информационных встреч с иностранными работниками с участием специалистов органов исполнительной власти Москвы, юристов и представителей институтов гражданского общества.

Основными целями встречи названы решение разъяснений норм действующего законодательства, консультации и решение проблем адаптации трудовых мигрантов в Москве.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встречи в этом году проходили в автобусах по маршруту МЦ1. Во время поездки участникам мероприятия рассказали об основах миграционного законодательства Москвы и профконсультировании о порядке получения необходимых для осуществления на территории РФ трудовой деятельности документов.