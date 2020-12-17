Информационные встречи с трудовыми мигрантами прошли в декабре 2020 года
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с 14 по 16 декабря организовал проведение информационных встреч с иностранными работниками с участием специалистов органов исполнительной власти Москвы, юристов и представителей институтов гражданского общества.
Основными целями встречи названы решение разъяснений норм действующего законодательства, консультации и решение проблем адаптации трудовых мигрантов в Москве.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встречи в этом году проходили в автобусах по маршруту МЦ1. Во время поездки участникам мероприятия рассказали об основах миграционного законодательства Москвы и профконсультировании о порядке получения необходимых для осуществления на территории РФ трудовой деятельности документов.
Также участники встречи получили возможность задать интересующие их вопросы, они обсудили порядок пребывания, основания для выдворения из страны и вопросы трудоустройства.
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