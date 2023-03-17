«Ростех»: Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет

Критических проблем с эксплуатацией отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 нет, готовность парка к полетам поддерживается на высоком уровне. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» и Минпромторга.

Летные испытания импортозамещенного SSJ стартуют в середине 2023 года

Отмечается, что ведется работа над импортозамещением востребованных компонентов, в частности, свечей зажигания. Кроме того, указывается, что по некоторым позициям работа по импортозамещению закончена.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в разговоре с РИА Новости заявлял, что российские авиастроители должны поставить в этом году два самолета SSJ New для «Аэрофлота», а также 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. По его словам, такие поставки будут идти в рамках заключенных контрактов по поручению российского лидера Владимира Путина, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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