«Ростех»: Критических проблем с эксплуатацией SSJ нет

Отмечается, что ведется работа над импортозамещением востребованных компонентов, в частности, свечей зажигания. Кроме того, указывается, что по некоторым позициям работа по импортозамещению закончена.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в разговоре с РИА Новости заявлял, что российские авиастроители должны поставить в этом году два самолета SSJ New для «Аэрофлота», а также 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов. По его словам, такие поставки будут идти в рамках заключенных контрактов по поручению российского лидера Владимира Путина, сообщает НСН.

