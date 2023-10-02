Илон Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск сообщил об успешном тестировании системы стриминга игр в сосцети Х (ранее Twitter).

По его словам, все работает, система прошла проверку. Также Маск пообещал провести в соцсети ночную трансляцию, на которой будет сам играть в компьютер. Предположительно, новая функция станет доступна для обладателей платной подписки.

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Ранее Минюст США обвинил владельца социальной сети Х Илона Маска в нарушении безопасности данных пользователей. Об этом пишет Axios. По данным министерства, бизнесмен пытался аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей, которое Twitter заключил до 2030 года. В своем иске ведомство призвало отклонить «необоснованное предложение» Маска. В своем иске Минюст усомнился, обеспечивал ли Маск и другие руководители социальной сети выполнение условий соглашений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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