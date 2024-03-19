Илон Маск признался, что страдает от депрессии

Американский бизнесмен Илон Маск признался, что иногда страдает от депрессии и принимает лекарства. Об этом предприниматель рассказал в интервью бывшему телеведущему телеканала CNN, блогеру Дону Лемону.

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«Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии... Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», — поделился глава компаний Tesla и SpaceX.

Маск отметил, что ему помогает прием медикаментов. По словам бизнесмена, он не может позволить себе оставаться длительное время в состоянии, когда не мыслит ясно.

Ранее Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона, бизнесмен намерен использовать для обмена текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонков только соцсеть X, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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