Илон Маск признался, что страдает от депрессии

«Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии... Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», — поделился глава компаний Tesla и SpaceX.

Маск отметил, что ему помогает прием медикаментов. По словам бизнесмена, он не может позволить себе оставаться длительное время в состоянии, когда не мыслит ясно.

Ранее Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона, бизнесмен намерен использовать для обмена текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонков только соцсеть X, напоминает телеканал «360».

