СМИ: Илон Маск подал в суд на OpenAI
Американский бизнесмен Илон Маск подал иск против компании OpenAI, а также её гендиректора Сэма Альтмана, сообщает Reuters.
По данным агентства, претензии миллиардера, который является соучредителем, связаны с нацеленностью фирмы на получение прибыли.
Отмечается, что Маск указал, что OpenAI, которую поддерживает Microsoft, создавалась как некоммерческая и должна работать на благо общества, а не какого-либо государства или корпорации.
Ранее Маск заявил о «безумном расистском» программировании в нейросети Gemini от компании Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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