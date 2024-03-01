СМИ: Илон Маск подал в суд на OpenAI

По данным агентства, претензии миллиардера, который является соучредителем, связаны с нацеленностью фирмы на получение прибыли.

Отмечается, что Маск указал, что OpenAI, которую поддерживает Microsoft, создавалась как некоммерческая и должна работать на благо общества, а не какого-либо государства или корпорации.

Ранее Маск заявил о «безумном расистском» программировании в нейросети Gemini от компании Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

