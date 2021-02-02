Иеромонаха в Оренбуржье обвинили в насилии над детьми
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, а также в вовлечении детей в распитие спиртного. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
По данным следствия, насилие над детьми священнослужитель совершал в период с января 2019 года по февраль 2020 года, передает ТАСС. Одного из них мужчина вовлекал в систематическое распитие алкоголя.
Следователи направили дело в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения.
Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского, сообщает РИА ФАН. Он обвиняется в педофилии и развратных действиях в отношении семерых его приемных детей.
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