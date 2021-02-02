Иеромонаха в Оренбуржье обвинили в насилии над детьми

По данным следствия, насилие над детьми священнослужитель совершал в период с января 2019 года по февраль 2020 года, передает ТАСС. Одного из них мужчина вовлекал в систематическое распитие алкоголя.

Следователи направили дело в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения.

Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского, сообщает РИА ФАН. Он обвиняется в педофилии и развратных действиях в отношении семерых его приемных детей.



