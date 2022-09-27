РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук

Российская академия наук готовит обращения с просьбой предоставить бронь от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также аспирантам, заявил президент РАН Геннадий Красников, сообщает ТАСС.

По его словам, они будут направлены в Минобороны и Минобрнауки.

До этого с просьбой выделить бронь для аспирантов и сотрудников с учеными степенями к главе РАН обратился Совет молодых ученых. Их также поддержал в этом Профсоюз работников РАН.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныУченыеМобилизацияРАН
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