РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук
Российская академия наук готовит обращения с просьбой предоставить бронь от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также аспирантам, заявил президент РАН Геннадий Красников, сообщает ТАСС.
По его словам, они будут направлены в Минобороны и Минобрнауки.
До этого с просьбой выделить бронь для аспирантов и сотрудников с учеными степенями к главе РАН обратился Совет молодых ученых. Их также поддержал в этом Профсоюз работников РАН.
Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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