Бочкарев: 24 станции метро построят в Москве к 2024 году
Развитие метро – ключевая программа в строительном комплексе Москвы, и до конца 2023 года в столице планируют построить ещё 24 станции метрополитена. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, выступая на Х Московском урбанистическом форуме.
Он напомнил, что с 2011 года в столице построили 177 км линий метро, 90 станций метро и МЦК.
Одним из центральных проектов в рамках строительства метро власти Москвы называют Большую кольцевую линию.
«Это 70 км тоннелей, 31 станция. Мы в этом году готовим к завершению строительства 10 станций, в 2022 году планируем досрочно запустить БКЛ», - отметил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что единый транспортный каркас Москвы планируют сформировать до 2024 года.
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