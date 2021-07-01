Бочкарев: 24 станции метро построят в Москве к 2024 году

Развитие метро – ключевая программа в строительном комплексе Москвы, и до конца 2023 года в столице планируют построить ещё 24 станции метрополитена. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, выступая на Х Московском урбанистическом форуме.

Он напомнил, что с 2011 года в столице построили 177 км линий метро, 90 станций метро и МЦК.

Одним из центральных проектов в рамках строительства метро власти Москвы называют Большую кольцевую линию.

«Это 70 км тоннелей, 31 станция. Мы в этом году готовим к завершению строительства 10 станций, в 2022 году планируем досрочно запустить БКЛ», - отметил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что единый транспортный каркас Москвы планируют сформировать до 2024 года.

