Хуситы в Йемене не собираются идти на переговоры с США

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена политбюро хуситов Хузам аль-Асад.

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Согласно заявлению аль-Асада, Йемен стал объектом жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых домов в нескольких городах страны. По его мнению, Йемен должен дать военный ответ на действия США.

Он также подчеркнул, что никаких переговоров с американской стороной не ведется.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что хуситы якобы вступили в диалог с США после масштабных авиаударов по территории Йемена, нанесенных в ночь с 15 на 16 марта. Согласно данным Министерства здравоохранения правительства хуситов, в результате этих ударов погибли 31 человек и 101 получил ранения в различных провинциях страны.

Как ранее сообщало Washington Post, хуситы могут нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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