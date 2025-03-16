Хуситы в Йемене не собираются идти на переговоры с США
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена политбюро хуситов Хузам аль-Асад.
Согласно заявлению аль-Асада, Йемен стал объектом жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых домов в нескольких городах страны. По его мнению, Йемен должен дать военный ответ на действия США.
Он также подчеркнул, что никаких переговоров с американской стороной не ведется.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что хуситы якобы вступили в диалог с США после масштабных авиаударов по территории Йемена, нанесенных в ночь с 15 на 16 марта. Согласно данным Министерства здравоохранения правительства хуситов, в результате этих ударов погибли 31 человек и 101 получил ранения в различных провинциях страны.
Как ранее сообщало Washington Post, хуситы могут нанести удары по американским базам в ОАЭ или Джибути, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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