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Общество

Арбатова: Юридически доказать сроки сожительства пары нереально

22 Января 2018 в 12:20
Арбатова: Юридически доказать сроки сожительства пары нереально

В эфире НСН общественница назвала бессмысленной инициативу сенатора Белякова приравнять пятилетнее сожительство к браку


Приравнять сожительство к официальному браку через пять лет ведения совместного хозяйства предложил в новом законопроекте сенатор Антон Беляков. В эфире НСН он заявил, что подобные законы уже действуют в ряде стран.

Известный общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН отметила, что инициатива сенатора не имеет юридического смысла.

«Мне подобное предложение кажется совершенно бессмысленным. На основании чего эти годы будут доказываться? Свидетельских показаний, камер видеозаписи? Я еще могла бы понять, если бы речь шла о защите прав детей в этой ситуации. Но взрослые самостоятельные люди в состоянии зарегистрировать брак, если они рассчитывают на то, чтобы потом было что получать по разделу имущества. Я очень хорошо отношусь к Антону Белякову, но не вижу никакого смысла в подобном законопроекте. Думаю, что это чисто пиар-ход, который никакого юридического смысла не имеет, на мой взгляд», - отметила общественный деятель.

В законопроекте, предложенном Беляковым, предусмотрено, что необходимый срок сожительства может быть сокращён до двух лет в случае, если у пары появляется ребёнок. 

За последние пять лет почти на три процента сократилось число женщин, которые хотят официально оформить брак, сообщает Ura.ru.

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