«Хочу быть на стороне света»: Отец Дугиной о ее последних словах

Дарья Дугина чувствовала себя героем и не хотела другой судьбы, заявил ее отец философ Александр Дугин на церемонии прощания с журналисткой, передает NEWS.ru.

Философ вспомнил слова дочери во время их последнего разговора.

«Я чувствую себя героем, не хочу другой судьбы. Я хочу быть на стороне света», - передал Дугин слова дочери.

Дугин рассказал, что, читая последнюю лекцию, на которой присутствовала дочь, он говорил о том, что история – это «битва сил света и тьмы, Бога и его противника».

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Прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, погибшей при взрыве автомобиля в Подмосковье, проходит в Москве в телецентре «Останкино».

О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. ФСБ раскрыла убийство: преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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