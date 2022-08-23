«Хочу быть на стороне света»: Отец Дугиной о ее последних словах

Дарья Дугина чувствовала себя героем и не хотела другой судьбы, заявил ее отец философ Александр Дугин на церемонии прощания с журналисткой, передает NEWS.ru.



Философ вспомнил слова дочери во время их последнего разговора.

«Я чувствую себя героем, не хочу другой судьбы. Я хочу быть на стороне света», - передал Дугин слова дочери.

Дугин рассказал, что, читая последнюю лекцию, на которой присутствовала дочь, он говорил о том, что история – это «битва сил света и тьмы, Бога и его противника».