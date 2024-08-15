Хинштейн заявил о предстоящей отставке еще одного прокурора в Москве
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил об увольнении Московского межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева. Как уточнил депутат, рапорт об отставке написан 14 августа.
Таким образом, как отметил Хинштейн в своём Telegram, Букреев покидает свой пост одновременно с уходом на пенсию прокурора российской столицы Дениса Попова. Оба занимали посты с 2019 года. В обоих случаях официальных подтверждений отставок ещё не поступало.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Московская межрегиональная транспортная прокуратура отвечает за надзор за законностью в сфере деятельности железнодорожного, воздушного, водного транспорта, а также в таможенной сфере. Причём она действует не только в самой столице, но также в Московской области и еще 11 регионах Центрального федерального округа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игра «Мир танков» получит самое большое обновление в своей истории
- СМИ: Испания лидирует в Европе по числу случаев заражения оспой обезьян
- В ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году
- Летчица-ветеран ВОВ Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет
- Гражданин США арестован в Москве за применение насилия к сотруднице полиции
- В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья
- Биржевые цены на апельсиновый сок взлетели до $4,5 за фунт
- В России открыли первую установку по производству кормового белка из газа
- Жители Липецкой области получат выплату за поврежденные при атаках БПЛА дома
- «Это был силовой захват»: Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего ареста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru