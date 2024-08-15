Хинштейн заявил о предстоящей отставке еще одного прокурора в Москве

Таким образом, как отметил Хинштейн в своём Telegram, Букреев покидает свой пост одновременно с уходом на пенсию прокурора российской столицы Дениса Попова. Оба занимали посты с 2019 года. В обоих случаях официальных подтверждений отставок ещё не поступало.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Московская межрегиональная транспортная прокуратура отвечает за надзор за законностью в сфере деятельности железнодорожного, воздушного, водного транспорта, а также в таможенной сфере. Причём она действует не только в самой столице, но также в Московской области и еще 11 регионах Центрального федерального округа.

