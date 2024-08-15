СМИ узнали о скорой отставке прокурора Москвы Попова

Прокурор российской столицы Денис Попов увольняется с должности. Он на днях уже попрощался с коллективом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник. Попов был назначен прокурором Москвы в сентябре 2019 года.

По информации источника, он сам подал прошение о выходе на пенсию. Сейчас прокурор официально находится в отпуске. СМИ сообщают, преемником Попова на этом посту может стать его коллега из Московской области Сергей Забатурин.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СМИ также обращают внимание, что в феврале текущего года был задержан начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции столичной прокуратуры Алексей Куликов. Затем его арестовали по подозрению во взяточничестве.

