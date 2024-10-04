Хинштейн: Творчество музыкантов-иноагентов запрещать не планируется

Российские музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» приступили к маркировке творчества исполнителей-иноагентов. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Суд уточнил, что признал Моргенштерна иноагентом из-за политической деятельности

По его словам, теперь пользователи будут видеть «предателей» и самостоятельно решать, стоит ли «спонсировать его жизнедеятельность, основанную на ненависти к нашей Родине».

«Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует, если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ. Слушать или нет — дело вкуса», - написал депутат.

Хинштейн также напомнил, что в настоящее время разрабатывается законопроект предполагающий отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стримингах.

Ранее сервис «Яндекс Музыка» заблокировал по требованию Роскомнадзора новый альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыИноагентыАлександр Хинштейн

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