Хинштейн: Творчество музыкантов-иноагентов запрещать не планируется

По его словам, теперь пользователи будут видеть «предателей» и самостоятельно решать, стоит ли «спонсировать его жизнедеятельность, основанную на ненависти к нашей Родине».

«Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует, если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ. Слушать или нет — дело вкуса», - написал депутат.

Хинштейн также напомнил, что в настоящее время разрабатывается законопроект предполагающий отключение монетизации иноагентам-музыкантам на российских стримингах.

Ранее сервис «Яндекс Музыка» заблокировал по требованию Роскомнадзора новый альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

