Хинштейн: речь о входе в интернет по паспорту пока не идет

Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время входа в интернет по паспорту не будет.

«Сегодня о регистрации, о входе в интернет по паспорту речи не идет», - сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Вместе с тем парламентарий отметил, что он сторонник того, чтобы интернет постепенно становился деанонимизированной средой. По его мнению, достичь этого стоит не через запреты, а через формирование «культуры общения и поведения в интернете».