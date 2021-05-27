Хинштейн: речь о входе в интернет по паспорту пока не идет
Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время входа в интернет по паспорту не будет.
«Сегодня о регистрации, о входе в интернет по паспорту речи не идет», - сказал он в беседе с «Интерфаксом».
Вместе с тем парламентарий отметил, что он сторонник того, чтобы интернет постепенно становился деанонимизированной средой. По его мнению, достичь этого стоит не через запреты, а через формирование «культуры общения и поведения в интернете».
Хинштейн добавил, что поддерживает предложение Роскомнадзора о психологическом тестировании пользователей социальных сетей.
Госдума готовится к рассмотрению закона о «приземлении» соцсетей, который обяжет иностранных IT-гигантов открыть в России полноценное представительство, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и считать трафик по российской методике. В пятницу документ обсудит комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее депутата Госдумы Александра Хинштейна обязать зарубежные соцсети с аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать представительства в России.
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