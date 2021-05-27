Хинштейн: речь о входе в интернет по паспорту пока не идет

Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время входа в интернет по паспорту не будет.

«Сегодня о регистрации, о входе в интернет по паспорту речи не идет», - сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Вместе с тем парламентарий отметил, что он сторонник того, чтобы интернет постепенно становился деанонимизированной средой. По его мнению, достичь этого стоит не через запреты, а через формирование «культуры общения и поведения в интернете».

Клименко предрек блокировку Twitter до выборов в России

Хинштейн добавил, что поддерживает предложение Роскомнадзора о психологическом тестировании пользователей социальных сетей.

Госдума готовится к рассмотрению закона о «приземлении» соцсетей, который обяжет иностранных IT-гигантов открыть в России полноценное представительство, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и считать трафик по российской методике. В пятницу документ обсудит комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее депутата Госдумы Александра Хинштейна обязать зарубежные соцсети с аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать представительства в России.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаИнтернет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры