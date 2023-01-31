Гусев допустил выход Союза журналистов России из Международной федерации

Председатель Союза журналистов Москвы, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев в беседе с НСН допустил выход Союза журналистов России из Международной федерации журналистов.

Накануне союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии заявили, что покинут Международную федерацию журналистов (IFJ) в том числе из-за присутствия в ней россиян. IFJ инициировала процесс приостановки членства и исключения из своего состава Союза журналистов России. Гусев сообщил, что никаких официальных документов по этому поводу не поступало.



«Если Союз журналистов России выйдет из Международного Союза, он будет работать еще лучше. Я думаю, что может быть и такое решение, что мы выйдем самостоятельно, это тоже достаточно серьезный ход со стороны России», - отметил он.