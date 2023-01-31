Гусев допустил выход Союза журналистов России из Международной федерации
Председатель Союза журналистов Москвы отметил, что Союз в таком случае будет работать только лучше, несмотря на плодотворную совместную деятельность с федерацией в прошлом.
Председатель Союза журналистов Москвы, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев в беседе с НСН допустил выход Союза журналистов России из Международной федерации журналистов.
Накануне союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии заявили, что покинут Международную федерацию журналистов (IFJ) в том числе из-за присутствия в ней россиян. IFJ инициировала процесс приостановки членства и исключения из своего состава Союза журналистов России. Гусев сообщил, что никаких официальных документов по этому поводу не поступало.
«Если Союз журналистов России выйдет из Международного Союза, он будет работать еще лучше. Я думаю, что может быть и такое решение, что мы выйдем самостоятельно, это тоже достаточно серьезный ход со стороны России», - отметил он.
При этом Гусев рассказал, что раньше совместно с Международной федерацией проводились акции, связанные с защитой журналистов, что, конечно, ценно для организации.
«Для нас ценно членство в этой организации, членство Союза журналистов в Международной федерации является хорошим аргументом для международной деятельности Союза. В прошлом проводились большие международные акции, связанные с защитой журналистов за рубежом», - добавил собеседник НСН.
Ранее в России был ликвидирован профсоюз журналистов и работников СМИ по решению Мосгорсуда. Деятельность профсоюза была приостановлена с 4 июля из-за иска прокуратуры. В отношении организации был составлен административный протокол о «дискредитации» армии, после чего деятельность профсоюза была принудительно приостановлена.
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