Губернатора Чибиса переведут для дальнейшего лечения в Мурманск

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено вооруженное нападение, переведут для дальнейшего лечения в Мурманск в областную клиническую больницу. Об этом сообщает оперштаб региона.

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В сообщении говорится, что чиновнику проводится вся необходимая терапия.

«Состояние Андрея Владимировича остается тяжёлым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения», - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позвонит Андрею Чибису «как только представится возможность», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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