Губернатора Чибиса переведут для дальнейшего лечения в Мурманск
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено вооруженное нападение, переведут для дальнейшего лечения в Мурманск в областную клиническую больницу. Об этом сообщает оперштаб региона.
В сообщении говорится, что чиновнику проводится вся необходимая терапия.
«Состояние Андрея Владимировича остается тяжёлым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения», - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позвонит Андрею Чибису «как только представится возможность», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru