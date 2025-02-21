Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг распространенное в интернете сообщение о своей смерти. В Telegram-канале он опубликовал видео, в котором подтвердил, что информация о его гибели является фальшивкой.

В видео с пометкой «фейк» ведущая новостей по имени Анна Зуева сообщила, что Филимонов якобы скончался в реанимации после отравления неизвестным веществом, которое предположительно было нервно-паралитическим. Мошенники также использовали смонтированные кадры из больниц, пытаясь создать иллюзию правдоподобности.

Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти

Губернатор отметил, что сам стал свидетелем этой фальшивки и предупредил подписчиков о ложных сообщениях. Это происшествие стало частью волны фейков, распространяемых через Telegram-каналы.

Ранее, в тот же день, губернатор Смоленской области Василий Анохин также опроверг слухи о своей смерти, которые тоже были созданы с помощью нейросетевых технологий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ГубернаторВологодская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры