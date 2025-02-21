Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг распространенное в интернете сообщение о своей смерти. В Telegram-канале он опубликовал видео, в котором подтвердил, что информация о его гибели является фальшивкой.

В видео с пометкой «фейк» ведущая новостей по имени Анна Зуева сообщила, что Филимонов якобы скончался в реанимации после отравления неизвестным веществом, которое предположительно было нервно-паралитическим. Мошенники также использовали смонтированные кадры из больниц, пытаясь создать иллюзию правдоподобности.