Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг распространенное в интернете сообщение о своей смерти. В Telegram-канале он опубликовал видео, в котором подтвердил, что информация о его гибели является фальшивкой.
В видео с пометкой «фейк» ведущая новостей по имени Анна Зуева сообщила, что Филимонов якобы скончался в реанимации после отравления неизвестным веществом, которое предположительно было нервно-паралитическим. Мошенники также использовали смонтированные кадры из больниц, пытаясь создать иллюзию правдоподобности.
Губернатор отметил, что сам стал свидетелем этой фальшивки и предупредил подписчиков о ложных сообщениях. Это происшествие стало частью волны фейков, распространяемых через Telegram-каналы.
Ранее, в тот же день, губернатор Смоленской области Василий Анохин также опроверг слухи о своей смерти, которые тоже были созданы с помощью нейросетевых технологий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Вологодской области Филимонов опроверг слухи о своей смерти
- Путин заявил о возможности сотрудничества с Илоном Маском в науке и технологиях
- Кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования
- Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе
- Курс Ethereum падает после рекордного хищения на криптобирже Bybit
- АКОРТ: Снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов
- Суд арестовал фигурантов дела о растрате министра Челябинской области
- Пропавший россиянин найден в Таиланде и вернулся в Москву
- Папа Римский Франциск продолжает лечение от пневмонии
- СМИ: Трамп приедет в Москву на День победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru