Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания

По его словам, с соответствующей просьбой он обратился к спикеру Владимиру Немцеву.

«Вопрос на повестке один: обеспечение безопасности жителей в Севастополе. Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями», - написал губернатор.

Он также добавил, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал губернаторов Севастополя Михаила Развожаева и Краснодарского края Вениамина Кондратьева закрыть пляжи и другие места массового скопления людей, расположенные недалеко от военных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

