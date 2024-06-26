Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале объявил о созыве 27 июня чрезвычайного заседания законодательного собрания региона.

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По его словам, с соответствующей просьбой он обратился к спикеру Владимиру Немцеву.

«Вопрос на повестке один: обеспечение безопасности жителей в Севастополе. Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями», - написал губернатор.

Он также добавил, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал губернаторов Севастополя Михаила Развожаева и Краснодарского края Вениамина Кондратьева закрыть пляжи и другие места массового скопления людей, расположенные недалеко от военных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЗаседаниеЗаконодательное СобраниеСевастополь

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