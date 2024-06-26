Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале объявил о созыве 27 июня чрезвычайного заседания законодательного собрания региона.
По его словам, с соответствующей просьбой он обратился к спикеру Владимиру Немцеву.
«Вопрос на повестке один: обеспечение безопасности жителей в Севастополе. Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями», - написал губернатор.
Он также добавил, что заседание пройдёт в закрытом режиме.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал губернаторов Севастополя Михаила Развожаева и Краснодарского края Вениамина Кондратьева закрыть пляжи и другие места массового скопления людей, расположенные недалеко от военных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru