Губернатор Подмосковья оставил послание ученикам-потомкам 2051 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время рабочего визита в город Долгопрудный проверил, среди прочего, ход строительства нового образовательного кластера на базе «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы. Вместе с учащимися глава Подмосковья заложил капсулу в основание общежития с посланием для потомков, которое следует вскрыть в 2051 году.

«Желаю найти и раскрыть в этих стенах самые яркие таланты, внедрить их на благо нашей страны и прогресса», – приводит написанные слова губернатора «Радио 1».

Как отметил Воробьёв, в Долгопрудном сейчас находятся на стадии реализации два больших президентских проекта. По этим программа будут возведены две школы-флагмана с высочайшим качеством образования. Таким образом, через два года в «Физтех-лицее» смогут проходить обучение в два раза больше ребят.

По оценке губернатора, образование имеет стратегическое значение для России. Кластер в Долгопрудном формируется по типу центра «Сириус» в Сочи. На территории «Физтех-лицея» появится учебный корпус на 425 мест, кампус для проживания 200 человек, а также детский технопарк.