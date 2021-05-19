Губернатор Подмосковья оставил послание ученикам-потомкам 2051 года
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время рабочего визита в город Долгопрудный проверил, среди прочего, ход строительства нового образовательного кластера на базе «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы. Вместе с учащимися глава Подмосковья заложил капсулу в основание общежития с посланием для потомков, которое следует вскрыть в 2051 году.
«Желаю найти и раскрыть в этих стенах самые яркие таланты, внедрить их на благо нашей страны и прогресса», – приводит написанные слова губернатора «Радио 1».
Как отметил Воробьёв, в Долгопрудном сейчас находятся на стадии реализации два больших президентских проекта. По этим программа будут возведены две школы-флагмана с высочайшим качеством образования. Таким образом, через два года в «Физтех-лицее» смогут проходить обучение в два раза больше ребят.
По оценке губернатора, образование имеет стратегическое значение для России. Кластер в Долгопрудном формируется по типу центра «Сириус» в Сочи. На территории «Физтех-лицея» появится учебный корпус на 425 мест, кампус для проживания 200 человек, а также детский технопарк.
По словам директора учебного заведения в Долгопрудном Марины Машковой, сейчас в «Физтех-лицее» проходят обучение школьники из 47 регионов России. Кластер расширит возможности:
«Там будет собираться интеллектуальная, мотивированная молодёжь, чтобы генерировать новые идеи, проекты. Выпускники в основном поступают в Физтех, но также и в НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ, МГИМО, медицинские вузы, военные академии. Они получают абсолютно разностороннее образование».
Двухэтажный кампус рассчитан на проживание подростков из других городов 7-11 классов. Из общежития будет оборудован переход в четырёхэтажное здание технопарка. Помимо учебных аудиторий, там будут действовать театральная студия, полигон для демонстрационных мероприятий и апробаций изделий, инженерные мастерские, коворкинг, музей, студии звуко- и видеозаписи, лаборатории, помещения робототехники, оранжерея, экспериментальная агрозона, планетарий.
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