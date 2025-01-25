Группа Queen попала в список крупнейших налогоплательщиков Британии
Рок-группа Queen попала в сотню крупнейших налогоплательщиков Великобритании по итогам минувшего финансового года. Об этом сообщает The Times со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Отмечается, что в 2024 году компания Queen Productions, принадлежавшая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, и сами музыканты заплатили 11,8 млн фунтов стерлингов ($14,7 млн) налогов, заняв 92-ю строчку списка. При этом компания заработала 39,5 млн фунтов ($49,3 млн).
Крупнейшими налогоплательщиками Британии в прошлом году стали инвестор Крис Хон (339,5 млн фунтов стерлингов), основатели букмекерской конторы Betfred Фред и Питер Даны (273,4 млн), основательница другой букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (265 млн).
Ранее группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music за $1,27 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru