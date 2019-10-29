Грудинин прокомментировал решение суда о взыскании 1,1 млрд рублей
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей. Об этом сообщает Forbes.
Он заявил, что у него нет "ни миллиарда, ни ста миллионов", а целью акционеров, подавших на него в суд, предприниматель назвал захват «Совхоза» "через изъятие акций". Издание напоминает, что иск акционеров Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой был удовлетворен лишь частично. Изначально истцы требовали и взыскать 1,1 млрд рублей реального ущерба и около 1 млрд рублей упущенной выгоды.
Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с Грудинина более миллиарда рублей. Начавшаяся в 2018 году тяжба касалась передачи двух участков земли от совхоза к компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой был Грудинин.
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