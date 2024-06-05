Уровень безработицы в РФ в апреле снизился до нового исторического минимума
Уровень безработицы в России по итогам апреле 2024 года обновил исторический минимум. Как сообщает Росстат, он составил 2,6%.
В ведомстве уточнили, что в середине весны безработными в России, по методологии Международной организации труда, классифицировались два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.
В Росстате указали, что если в марте 2024 года общая численность безработных составляла 2,026 миллиона человек, то в апреле этот показатель стал ещё меньше - 1,961 миллиона человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече в Харбинском политехническом университете заявил, что безработицы в России «почти нет», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru