В России подорожала гречка

В России зафиксирован рост цен на гречку. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ритейлеров.

Как пишет Газета.ру, запросы об увеличении стоимости крупы на 20-25% в торговые сети поступили еще в сентябре этого года. Поставщики подняли стоимость на гречку до 59 рублей за килограмм.

Как отмечает «Свободная пресса», причиной роста цен стало увеличение оптовой стоимости крупы, по которой ее приобретают производители фасованной продукции. Также оптовые цены увеличились и на фасованную гречку. Их рост составил от 5 до 30 процентов.

Подобная ситуация станет причиной того, что стоимость гречки в рознице после Нового года увеличится на 5-10 процентов, сообщает Ura.ru.

Ранее стало известно, что большинство российских семей делают продуктовые домашние заготовки. Клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН сообщил, что такая любовь россиян делать заготовки на зиму связана с двумя ключевыми трендами. Первый из них, заявил эксперт, связан с генетической памятью граждан о голодных временах.

