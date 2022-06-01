Графический сервис Canva ушёл из РФ из-за Украины
Администрация компьютерного сервиса для графического дизайна Canva приняла решение закрыть доступ к ресурсу на территории Российской Федерации. На стартовой странице сайта размещено пояснение, что это вызвано действиями РФ на Украине и содержится критика военной спецоперации.
Пользователям предлагается перейти на официальный сайт ООН, чтобы ознакомиться с официальной информацией Организации Объединённых Наций о том, что происходит на Украине.
Проект Canva был создан в 2013 году в Австралии, с 2017 года стал доступен вариант на русском языке. Сервис, среди прочего, даёт возможность создавать иллюстрации и макеты с использованием шаблонов и стоковых фотографий из встроенной библиотеки.
Бесплатный графический редактор применяется для создания визуального контента в социальных сетях, презентациях, документах.
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