Графический сервис Canva ушёл из РФ из-за Украины

Администрация компьютерного сервиса для графического дизайна Canva приняла решение закрыть доступ к ресурсу на территории Российской Федерации. На стартовой странице сайта размещено пояснение, что это вызвано действиями РФ на Украине и содержится критика военной спецоперации.

Пользователям предлагается перейти на официальный сайт ООН, чтобы ознакомиться с официальной информацией Организации Объединённых Наций о том, что происходит на Украине.

Проект Canva был создан в 2013 году в Австралии, с 2017 года стал доступен вариант на русском языке. Сервис, среди прочего, даёт возможность создавать иллюстрации и макеты с использованием шаблонов и стоковых фотографий из встроенной библиотеки.

Бесплатный графический редактор применяется для создания визуального контента в социальных сетях, презентациях, документах.

