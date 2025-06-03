«Готова ему показать!»: Депутат Журова ответила Тихонову на обвинения
Спортивный опыт помогает бывшим атлетам на должности депутатов Госдумы, а экс-биатлонист Тихонов часто извиняется за свои слова, сказала НСН Светлана Журова.
Бывших спортсменов, ставших депутатами Госдумы, трудно упрекнуть в бездействии — они активно работают в своих областях, участвуют в форумах, комментируют новости и занимаются другой, порой незаметной, работой. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью изданию Sport24 раскритиковал экс-спортсменов, которые работают в Госдуме. Бывший биатлонист подчеркнул, что ему также предлагали стать депутатом, однако он не видит смысла в этой работе. В разговоре с изданием спортсмен упомянул и Светлану Журову. «Я не вижу ни одного критического выступления. Отстаивайте интересы спорта! Ни одного не видел на трибуне. Сколько они лет там? Журова, по-моему, родилась в Госдуме», — заявил Тихонов. По словам Журовой, она готова лично показать экс-биатлонисту отчет о проделанной работе.
«Я готова показать Тихонову отчет, с которым выступаю перед своими избирателями, как мы работаем в Ленинградской области, как другие депутаты-спортсмены трудятся у себя в областях. Вряд ли Тихонов читает соцсети и СМИ, следит за тем, что мы делаем. Например, за эту неделю у меня было восемь рабочих перелетов, три форума. Это тоже работа — и взаимодействие, и международные форумы (у меня было четыре международных форума за месяц), особенно на фоне сложившейся в мире обстановки. Кроме того, я каждый день комментирую минимум шесть-семь новостей, не знаю, насколько это яркие и критические выступления. Если человек не видит нашей работы, это не значит, что мы ничего не делаем. Например, вчера довелось комментировать и обмен военнопленными, и переговоры в Стамбуле. Причем каждый раз Тихонов передо мной потом извиняется, говорит, что это меня не касалось, что журналисты что-то попутали. Причем так он говорит каждому, кто ему звонит с претензиями», — сказала Журова.
Собеседница НСН также призналась, что спортивный опыт помогает ей на должности депутата Госдумы.
«Во-первых, это закалка, во-вторых, ко мне относятся с большим уважением, ведь я чего-то сама добилась», — добавила она.
Ранее Тихонов в резкой форме раскритиковал предложение отменить пенсии для родившихся после 1995 года россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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