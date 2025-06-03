«Я готова показать Тихонову отчет, с которым выступаю перед своими избирателями, как мы работаем в Ленинградской области, как другие депутаты-спортсмены трудятся у себя в областях. Вряд ли Тихонов читает соцсети и СМИ, следит за тем, что мы делаем. Например, за эту неделю у меня было восемь рабочих перелетов, три форума. Это тоже работа — и взаимодействие, и международные форумы (у меня было четыре международных форума за месяц), особенно на фоне сложившейся в мире обстановки. Кроме того, я каждый день комментирую минимум шесть-семь новостей, не знаю, насколько это яркие и критические выступления. Если человек не видит нашей работы, это не значит, что мы ничего не делаем. Например, вчера довелось комментировать и обмен военнопленными, и переговоры в Стамбуле. Причем каждый раз Тихонов передо мной потом извиняется, говорит, что это меня не касалось, что журналисты что-то попутали. Причем так он говорит каждому, кто ему звонит с претензиями», — сказала Журова.

Собеседница НСН также призналась, что спортивный опыт помогает ей на должности депутата Госдумы.

«Во-первых, это закалка, во-вторых, ко мне относятся с большим уважением, ведь я чего-то сама добилась», — добавила она.

Ранее Тихонов в резкой форме раскритиковал предложение отменить пенсии для родившихся после 1995 года россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

