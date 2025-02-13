Гособвинение попросило посадить Блиновскую на шесть лет

В ходе прений сторон в Савеловском суде Москвы представитель прокуратуры также попросила назначить женщине штраф в размере 1,5 млн рублей и взыскать в доход государства ранее арестованное имущество семьи блогера.

При этом обвинение попросило освободить Блиновскую от наказания по статье о неуплате налогов в связи с истечением срока давности.

Ранее прокуратура снизила исковые требования к Блиновской до 587 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

