Госдума ввела запрет на взыскание долгов с жителей новых регионов РФ

В частности, документ запрещает до 1 января 2026 года взыскивать задолженности жителей новых территорий перед банками и МФО, которые возникли до 30 сентября 2022 года, то есть до принятия регионов в состав РФ.

Авторы инициативы напомнили, что до указанной даты на указанных территориях действует переходный период для их интеграции «в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ».

Уточняется, что запрет не касается долгов за ЖКХ, перед физлицами (в пределах 50 тысяч рублей) и индивидуальными предпринимателями.

«Реализация законопроекта не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий», - отмечается в пояснительной записке.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий введение наказания за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

