Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, которым предлагается установить единое пособие с 1 января 2023 года в связи с рождением и воспитанием ребенка, передает РИА Новости.
Отмечается, что пособие затронет детей до 17 лет и беременных женщин.
При этом такое универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимуму в регионе. Об этом НСН ранее заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам заявил, что власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми и призвал завершить эту работу в следующем году.
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