Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, которым предлагается установить единое пособие с 1 января 2023 года в связи с рождением и воспитанием ребенка, передает РИА Новости.

Отмечается, что пособие затронет детей до 17 лет и беременных женщин.