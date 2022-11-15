Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, которым предлагается установить единое пособие с 1 января 2023 года в связи с рождением и воспитанием ребенка, передает РИА Новости.

Отмечается, что пособие затронет детей до 17 лет и беременных женщин.

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При этом такое универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимуму в регионе. Об этом НСН ранее заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам заявил, что власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми и призвал завершить эту работу в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СемьяДетиГосдума
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