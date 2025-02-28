Госдума обсудит законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области

Володин отметил, что законопроект является важным шагом в поддержке солдат и офицеров, находящихся на передовой. В случае принятия закона, военнослужащие и сотрудники силовых структур смогут получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.

Затраты на реализацию законопроекта составят около 4,5 миллиардов рублей в 2025 году, а в 2026 и 2027 годах — около 6 миллиардов рублей. Володин поручил профильному комитету максимально оперативно подготовить заключение по документу для его рассмотрения на Совете Госдумы, передает «Радиоточка НСН».

