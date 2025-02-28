Госдума обсудит законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, предлагающий предоставить статус ветеранов боевых действий военнослужащим, участвующим в защите Курской области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект был внесен правительством и направлен на предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий тем, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения на территорию России, а также в противодействии провокациям на границах. Он касается военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных и силовых структур, включая национальную гвардию и прокуратуру.
Володин отметил, что законопроект является важным шагом в поддержке солдат и офицеров, находящихся на передовой. В случае принятия закона, военнослужащие и сотрудники силовых структур смогут получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
Затраты на реализацию законопроекта составят около 4,5 миллиардов рублей в 2025 году, а в 2026 и 2027 годах — около 6 миллиардов рублей. Володин поручил профильному комитету максимально оперативно подготовить заключение по документу для его рассмотрения на Совете Госдумы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru