Госдума рассмотрит проект о лишении имущества за организацию незаконной миграции

В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ представлен в базе данных нижней палаты парламента.

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В пояснительной записке к инициативе указано, что подобная мера позволит противодействовать организации незаконной миграции. Уточняется, что конфискации подлежит имущество, полученное преступным путем.

На данный момент за организацию незаконного въезда иностранцев в Россию предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий депортацию иностранцев, которые находятся в России без правовых оснований. Инициатива предполагает, что такие лица будут включены в особый реестр, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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