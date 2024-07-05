Госдума рассмотрит проект о лишении имущества за организацию незаконной миграции
В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ представлен в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к инициативе указано, что подобная мера позволит противодействовать организации незаконной миграции. Уточняется, что конфискации подлежит имущество, полученное преступным путем.
На данный момент за организацию незаконного въезда иностранцев в Россию предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий депортацию иностранцев, которые находятся в России без правовых оснований. Инициатива предполагает, что такие лица будут включены в особый реестр, напоминает «Радиоточка НСН».
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