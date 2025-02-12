Госдума приняла закон о «туристских» поездах и железнодорожных маршрутах

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях проект закона о введении понятий «туристские железнодорожные перевозки», «туристский поезд» и «туристский железнодорожный маршрут».

Такие маршруты будут утверждать органы исполнительной власти в сфере туризма. Положения документа вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Авторы инициативы отметили, что развитие туризма на железных дорогах тормозится ввиду отсутствия правого регулирования данной сферы.