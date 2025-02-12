Госдума приняла закон о «туристских» поездах и железнодорожных маршрутах
Государственная дума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях проект закона о введении понятий «туристские железнодорожные перевозки», «туристский поезд» и «туристский железнодорожный маршрут».
Такие маршруты будут утверждать органы исполнительной власти в сфере туризма. Положения документа вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Авторы инициативы отметили, что развитие туризма на железных дорогах тормозится ввиду отсутствия правого регулирования данной сферы.
Принятый закон даст возможность министерству транспорта и госкомпании «Российские железные дороги» сформулировать необходимые правила перевозки в таких поездах. Кроме того, данный вид туризма придаст дополнительный импульс развитию регионов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно закону, перевозка туристским поездом предполагает промежуточные остановки для высадки в целях оказания услуг туристам и экскурсантам. Речь, в частности, идет о посещении объектов туристской инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru