Кабмин РФ отклонил проект о прогрессивной шкале налогообложения

Кабинет министров РФ принял отрицательное заключение на проект закона о возможности введения в стране прогрессивной шкалы налогообложения. Такой отзыв дан на инициативу главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, которую он внёс в нижнюю палату в начале этого месяца.

Как передает «Интерфакс», правительство в своём заключении констатировало, что действующая система обложения налогами доходов физических лиц обеспечивает «сбалансированный подход», который учитывает интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы страны.

Депутаты подготовили проект о прогрессивном налогообложении физлиц

Законопроект предлагал вернуться к дифференцированной шкале ставок налогов. Глава комитета, в частности, предлагал не облагать налогом доходы до 30 тысяч рублей в месяц, установить НДФЛ в 13% на доходы в размере от 30 до 417 тысяч в месяц, и по нарастающей до 35% от суммы, которая превышает 8,3 миллиона рублей в месяц.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, прогрессивный налог на сверхдоходы не сможет обеспечить дополнительные триллионные поступления в бюджет из-за «офшоров».

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ФОТО: РИА Новости
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