Кабмин РФ отклонил проект о прогрессивной шкале налогообложения

Кабинет министров РФ принял отрицательное заключение на проект закона о возможности введения в стране прогрессивной шкалы налогообложения. Такой отзыв дан на инициативу главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, которую он внёс в нижнюю палату в начале этого месяца.

Как передает «Интерфакс», правительство в своём заключении констатировало, что действующая система обложения налогами доходов физических лиц обеспечивает «сбалансированный подход», который учитывает интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы страны.