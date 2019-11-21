Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. Как отмечает RT, документ наделяет пять ведомств, среди которых ФСО, Росгвардия, МВД, СВР и ФСБ, полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.

Речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления дронами, а также об их повреждении или уничтожении. Помимо этого, сотрудники полиции смогут пресекать полёты нелегальных дронов над местами проведения публичных мероприятий.

При этом новые ограничения на использование устройств в мирных целях не вводятся, об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он подчеркнул, что инициатива регламентирует полномочия правоохранительных органов, если такие аппараты угрожают безопасности граждан.