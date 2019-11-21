Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. Как отмечает RT, документ наделяет пять ведомств, среди которых ФСО, Росгвардия, МВД, СВР и ФСБ, полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.
Речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления дронами, а также об их повреждении или уничтожении. Помимо этого, сотрудники полиции смогут пресекать полёты нелегальных дронов над местами проведения публичных мероприятий.
При этом новые ограничения на использование устройств в мирных целях не вводятся, об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он подчеркнул, что инициатива регламентирует полномочия правоохранительных органов, если такие аппараты угрожают безопасности граждан.
Ранее НСН писала, что дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября. Вместе с тем уточняется, что в настоящий момент на учете находятся всего пять процентов всех беспилотных устройств из тех, что есть у россиян.
Согласно статистике Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов. Официально зарегистрированы уже 1562 машины, еще 31 заявка была отклонена.
Между тем, ранее стало известно, что писала, что в Китае испытали самый большой в мире дрон. Инженеры Академии аэрокосмических электронных технологий создали беспилотный транспортный летательный аппарат Feihong-98. Устройство было собрано на базе многоцелевого биплана Y-5 В, его прототипом стала модель советского «кукурузника» — самолёта Ан-2, отмечает Свободная пресса.
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