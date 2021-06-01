Госдума приняла закон о бесплатной газификации

Проект закона о бесплатном газопроводе до границ участка Госдума во вторник приняла во втором чтении.

Соответствующие поправки о бесплатном подключении граждан к газу внесены в нижнюю палату 19 мая. Авторами документа выступили председатели Госдумы и Совфеда Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и другие политики.

В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу

Проработать вопрос газификации домостроений поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям президент РФ Владимир Путин.

В середине апреля Путин поддержал инициативу «Единой России» подключать газ до участка бесплатно.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак ранее сообщил, что с 2021 по 2022 годы в России подключат к газу примерно 2 млн домовладений, передает РИА ФАН.

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ФОТО: pxhere.com
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