Госдума приняла закон о бесплатной газификации
Проект закона о бесплатном газопроводе до границ участка Госдума во вторник приняла во втором чтении.
Соответствующие поправки о бесплатном подключении граждан к газу внесены в нижнюю палату 19 мая. Авторами документа выступили председатели Госдумы и Совфеда Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и другие политики.
Проработать вопрос газификации домостроений поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям президент РФ Владимир Путин.
В середине апреля Путин поддержал инициативу «Единой России» подключать газ до участка бесплатно.
Зампредседателя правительства РФ Александр Новак ранее сообщил, что с 2021 по 2022 годы в России подключат к газу примерно 2 млн домовладений, передает РИА ФАН.
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