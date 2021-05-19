В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу

Комитет Госдумы по энергетике начинает работу с поправками о бесплатном подключении населения к газу, внесенными фракцией «Единая Россия». Об этом сообщил глава комитета Павел Завальный.

Парламентарий уточнил, что законопроект разработали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов, а также сам Завальный.

«В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят», — цитирует депутата ТАСС.

Законопроект предусматривает доведение газа до участка без привлечения средств граждан, при этом процесс подключения будет максимально удобным и простым для россиян.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить газификацию не подключенных к газопроводам домовладений в населенных пунктах, внутри которых по состоянию на 1 января 2020 года проложены газораспределительные сети, и расстояние от них до земельного участка потребителей не превышает 200 м. Подвод газа к участкам россиян должен быть бесплатным, отмечает Ura.ru.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, программа ускоренной догазификации в 2021-2022 годах коснется около 2 млн домовладений.

