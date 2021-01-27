Госдума предложит конфисковать животных за жестокое обращение
Депутаты Госдумы дополнят правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными поправками о введении института конфискации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Он отметил, что поправки о конфискации планируется ввести в КоАП, а законопроект о штрафах внесут в Госдуму весной. Согласно документу, штрафы за жестокое обращение с животными будут достигать 100 тысяч рублей, приюты за нарушения могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей. Дополнительно законодатели предлагают штраф в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение требований по содержанию животных.
Депутаты предлагают конфисковать животных в случаях жестокого обращения, незаконного содержания редких животных и несоблюдений требований использования живлотных в культурно-зрелищных центрах.
Как поясняет Буратов, человек может быть оштрафован за содержание тигра у себя в квартире, но конфискация животного, согласно действующему законодательству, не предусмотрена. То же самое относится к тем, кто получит штраф за жестокое обращение с животными.
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