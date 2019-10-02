В Подмосковье жертвой ДТП стал крокодил
2 октября 201923:12
Грузовой автомобиль совершил наезд на крокодила в Московской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, дорожный инцидент произошел в селе Тарасовское на улице Центральная.
Других подробностей не сообщается.
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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТППодмосковье
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