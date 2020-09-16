Силуанов: Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей при повышении акциза на 20%. Соответствующие расчеты привел глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
Министр привел расчет при средней цене за пачку около 120 рублей. Так, стоимость сигаретной пачки вырастет приблизительно на 17%.
Ранее в среду российский премьер Михаил Мишустин сообщил о намерении кабмина провести индексацию ставки акцизов на табак выше инфляции. В следующем году предлагается повысить ставку вместо 4% на 20%.
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