Силуанов: Сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей при повышении акциза на 20%. Соответствующие расчеты привел глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Министр привел расчет при средней цене за пачку около 120 рублей. Так, стоимость сигаретной пачки вырастет приблизительно на 17%.

Ранее в среду российский премьер Михаил Мишустин сообщил о намерении кабмина провести индексацию ставки акцизов на табак выше инфляции. В следующем году предлагается повысить ставку вместо 4% на 20%.



