Госдума поддержала увеличение штрафов за отказ водителя остановиться

В настоящее время за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Предлагаемые поправки кратно увеличивают - от семи тысяч до 10 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения инициатива предусматривает лишение водительских прав на срок до полугода.

Кроме того, в законопроекте речь идёт о нарушении правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. За невыполнение требований предлагается штрафовать водителя грузовика на 10 тысяч рублей с лишением прав на шесть месяцев полгода, а собственника фуры наказывать штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее компания «МТС Юрент» выписала штраф в 100 тысяч рублей за нарушение правил использования самоката, когда два человека ездили на одном устройстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

