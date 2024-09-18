Госдума поддержала увеличение штрафов за отказ водителя остановиться
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о многократном повышении штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В настоящее время за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Предлагаемые поправки кратно увеличивают - от семи тысяч до 10 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения инициатива предусматривает лишение водительских прав на срок до полугода.
Кроме того, в законопроекте речь идёт о нарушении правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. За невыполнение требований предлагается штрафовать водителя грузовика на 10 тысяч рублей с лишением прав на шесть месяцев полгода, а собственника фуры наказывать штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Ранее компания «МТС Юрент» выписала штраф в 100 тысяч рублей за нарушение правил использования самоката, когда два человека ездили на одном устройстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru