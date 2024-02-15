Госдума планирует запретить сдавать квартиры без счетчиков
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета. Поправку с этой нормой 15 февраля планирует принять профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет и о краткосрочных договорах аренды – на сутки или несколько дней. По словам депутатов, подобная инициатива направлена на соблюдение «прав и интересов соседей». Как будет контролироваться исполнение меры не уточняется.
Ранее сообщалось, что в российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики горячей, холодной воды, тепла и газа. Соответствующая инициатива уже рассматривается.
Целью является выработка системного и единого подхода к цифровизации домов, а также улучшение контроля за услугами. Сейчас умные счетчики устанавливаются только в Москве, в новостройках комфорт-класса и выше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru