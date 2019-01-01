Госдума отменила заседание в день «прямой линии» с Путиным

Госдума приняла решение отменить пленарное заседание 20 июня из-за «прямой линии» с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, согласно принятому парламентариями постановлению, предстоящий четверг, 20 июня, будет считаться днем работы в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в думских фракциях.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что коррективы вносятся для того, чтобы депутаты смогли посмотреть программу «Прямая линия с Владимиром Путиным». Трансляция намечена на 20 июня. Начало в 12:00 по московскому времени.