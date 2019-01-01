Госдума отменила заседание в день «прямой линии» с Путиным
Госдума приняла решение отменить пленарное заседание 20 июня из-за «прямой линии» с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, согласно принятому парламентариями постановлению, предстоящий четверг, 20 июня, будет считаться днем работы в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в думских фракциях.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что коррективы вносятся для того, чтобы депутаты смогли посмотреть программу «Прямая линия с Владимиром Путиным». Трансляция намечена на 20 июня. Начало в 12:00 по московскому времени.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что формат «прямой линии» с президентом востребован, к нему проявляется огромный интерес. По его словам, в настоящий момент президент находится на финальной стадии подготовки к мероприятию. Сегодня Владимир Путин провёл шесть часов на совещании по этому вопросу, добавил Дмитрий Песков.
Между тем, на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая состоится в предстоящий четверг, 20 июня поступило более одного миллиона вопросов. Из них более 616 тысяч было задано по телефону. Также было отправлено почти 292 тысячи смс-сообщений. Как следует из их содержания, жителей страны больше всего интересуют вопросы социального обеспечения, причины повышения тарифов на коммунальные услуги, а также возможность получения льготных лекарств.
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