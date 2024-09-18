Госдума одобрила запрет на арест отцов-одиночек с детьми до 14 лет

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в документе речь также идёт о гражданах, являющихся единственным опекуном либо попечителем ребёнка до 14 лет или ребёнка-инвалида.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина, которая является одним из авторов законопроекта, указала, административный арест одиноких отцов «в равной степени с матерями влечёт оставление ребёнка без присмотра и заботы».

«Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей», - заключила она.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект, вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ в части нотариального удостоверения договора дарения недвижимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

