Госдума одобрила законопроект о штрафах за подделку документов для мигрантов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий повышенные меры ответственности за подделку документов в целях организации незаконной миграции.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, для юридических лиц предлагается ввести штрафы от пяти до 10 млн рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения.
За повторное нарушение законопроект предусматривает штраф в размере от 10 до 60 млн рублей.
Ранее в Туле были задержаны два высокопоставленных сотрудника, которых подозревают в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru