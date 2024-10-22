Госдума одобрила законопроект о штрафах за подделку документов для мигрантов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий повышенные меры ответственности за подделку документов в целях организации незаконной миграции.

Более 2 тысяч мигрантов выдворят из РФ в рамках операции «Нелегал»

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, для юридических лиц предлагается ввести штрафы от пяти до 10 млн рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения.

За повторное нарушение законопроект предусматривает штраф в размере от 10 до 60 млн рублей.

Ранее в Туле были задержаны два высокопоставленных сотрудника, которых подозревают в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаНелегалыМигрантыМиграция

Горячие новости

Все новости

партнеры