Госдума обязала маркетплейсы подтверждать качество размещаемых товаров

Маркетплейсы должны отвечать за сомнительные товары на своих площадках, необходимо ввести серьезные штрафы до 1,5 миллиона рублей, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.

По его словам, последние восемь лет не было подобного регулирования, несмотря на то, что каждый пятый товар сегодня покупается в интернете, а в части непродовольственных товаров – каждый третий, передает «Радиоточка НСН».

