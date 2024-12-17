Госдума обязала маркетплейсы подтверждать качество размещаемых товаров

Госдума обязала маркетплейсы подтверждать качество размещаемых товаров, депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

Теперь площадки будут обязаны следить за размещаемым товаром, а при необходимости предоставлять покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции.

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Маркетплейсы должны отвечать за сомнительные товары на своих площадках, необходимо ввести серьезные штрафы до 1,5 миллиона рублей, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.

По его словам, последние восемь лет не было подобного регулирования, несмотря на то, что каждый пятый товар сегодня покупается в интернете, а в части непродовольственных товаров – каждый третий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Защита Прав ПотребителейИнтернет-торговляГосдума

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