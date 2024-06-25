Госдума исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, также одобренные поправки вносят изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения.

Согласно документу, граждане освобождаются от обязанности заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий с транспортными средствами.

Кроме того, снимать машину с регистрации в ГИБДД можно будет сразу после продажи. Угнанный или похищенный транспорт можно будет снять с учёта по заявлению владельца.

Ранее правительство РФ поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

