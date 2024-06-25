Госдума исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки, согласно которым полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, также одобренные поправки вносят изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения.
Согласно документу, граждане освобождаются от обязанности заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий с транспортными средствами.
Кроме того, снимать машину с регистрации в ГИБДД можно будет сразу после продажи. Угнанный или похищенный транспорт можно будет снять с учёта по заявлению владельца.
Ранее правительство РФ поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
- Госдума приняла в I чтении закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
- Госдума исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
- В Киргизии мужчину приговорили к пяти годам колонии за участие в спецоперации
- В Краснодаре автомобиль с тремя пассажирами рухнул с парковки
- Умер фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер
- Лещенко заявил, что хотел бы спеть дуэтом с Дуа Липой
- СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 под Белгородом
- Мосгорсуд признал законным заочный арест феминистки Маршенкуловой
- Депутат Милонов заявил о желании маньяка Гриценко искупить вину участием в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru