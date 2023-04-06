Госдума хочет запретить жидкости для вейпов

Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете обращения жидкостей для вейпов, сообщает ТАСС.

В России запретят продавать вейпы со скидками

По информации агентства, речь идет не только о никотиносодержащих жидкостях, но и о безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие зависимость.

Отмечается, что данный запрет планируют внести в закон о защите населения от потребления никотинсодержащей продукции.

Ранее эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян объяснила «Радиоточке НСН», что производители вейпов пытаются подкупить врачей.

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ФОТО: Plonq
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