Турагенты стали самыми востребованными специалистами в индустрии туризма
Спрос работодателей на турагентов с апреля 2023 года увеличился в три раза, сообщили НСН в сервисе Авито Работа.
В апреле 2024 года соискателям на подобную позицию готовы предложить от 40-90 тысяч рублей в месяц, что делает турагентов самой высокооплачиваемой вакансией в сегменте HoReCa (HoReCa – сегмент в бизнесе, ориентированный на оказание услуг в сфере гостеприимства – ред. НСН). Также за год в 2,3 раза вырос спрос на горничных, средние зарплатные предложения в подобных вакансиях составляют от 50 до 90 тысяч рублей в месяц.
Повышенный интерес среди работодателей также сформировался к работникам кухни. Количество вакансий за год увеличилось на 102%, на данный момент им готовы предложить от 40 д 80 тысяч рублей. На 91% за год увеличилось число вакансий хостес. Замыкает пятерку востребованных профессий бариста, число подобных предложений за год увеличилось на 64%.
«В преддверии летнего сезона число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло еще на 36%. Это сказалось и на средних зарплатных предложениях в сегменте — новым сотрудникам стали предлагать в среднем на 19% больше при сравнении год к году», — рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.
По его словам, помимо достойной оплаты труда, работодатели сегмента HoReCa готовы предложить соискателям и другие бонусы, в том числе гибкие условия труда.
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