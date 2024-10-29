СМИ: Российские телеканалы потребовали у Google два ундециллиона рублей
Общий размер требований 17 российских телеканалов к корпорации Google достиг 2 ундециллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Очередное заседание суда из-за удаления аккаунтов российских медиа на видеохостинге YouTube прошло 28 октября. Как отметил судья, он рассматривает «дело, в котором много-много нулей» (ундециллион — единица с 36 нулями).
Штраф связан с неисполнением Google восстановить аккаунты российских СМИ. В качестве третьих лиц в деле проходят каналы «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Национальный спортивный телеканал», «Фонд православного телевидения», «Технологическая компания Центр». Кроме того, в числе потерпевших ИП Симоньян М.С., представляющий канал главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.
Суд обязал Google восстановить указанные YouTube-аккаунты и взыскать неустойку при невыполнении требований. Если решение не будет выполнено в течение 9 месяцев с момента вступления в силу, за каждый день начисляется штраф 100 тысяч рублей, который может удваиваться еженедельно. Общая сумма штрафа не ограничена.
Между тем YouTube ошибочно удалил каналы ряда пользователей за спам. Видеохостинг отмечал, что работает над их восстановлением, напоминает RT.
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