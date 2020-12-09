Google назвал самый популярный фильм 2020 года

Комедия «Холоп» стала самым популярным фильмом года среди российских пользователей Google. Именно ленту Клима Шипенко и новости о ней люди искали в поисковой системе чаще всего. Примечательно, что «Холоп» в представленном рейтинге обошел «Джентльменов» Гая Ричи и «Довод» Кристофера Нолана.

К слову, лента Шипенко уже ставила рекорды. Комедия стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. В начале года эта лента собрала в прокате в России и СНГ более трёх миллиардов рублей.

Что касается сериалов, то в этой категории лидером рейтинга стало турецкое шоу «Жестокий Стамбул». За ним следует испанская криминальная драма «Бумажный дом» и турецкая мелодрама «Ветреный».