Google назвал самый популярный фильм 2020 года
Комедия «Холоп» стала самым популярным фильмом года среди российских пользователей Google. Именно ленту Клима Шипенко и новости о ней люди искали в поисковой системе чаще всего. Примечательно, что «Холоп» в представленном рейтинге обошел «Джентльменов» Гая Ричи и «Довод» Кристофера Нолана.
К слову, лента Шипенко уже ставила рекорды. Комедия стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. В начале года эта лента собрала в прокате в России и СНГ более трёх миллиардов рублей.
Что касается сериалов, то в этой категории лидером рейтинга стало турецкое шоу «Жестокий Стамбул». За ним следует испанская криминальная драма «Бумажный дом» и турецкая мелодрама «Ветреный».
А ранее стало известно, что три фильма российского производства вошли в лонг-лист претендентов на кинопремию «Золотой глобус». Речь идёт о картинах «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абраменко и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.
Отмечается, что в общей сложности в список вошли 138 лент из 77 стран. В нем также представлены картины, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов — «Конференция» Ивана Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки Фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии), пишет Газета.ру.
Напомним, 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля будущего года.
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